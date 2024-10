Le HC La Chaux-de-Fonds retourne à Saignelégier

Le tirage au sort de la Coupe de Suisse a été favorable au HC La Chaux-de-Fonds vendredi. Après avoir écarté deux formations de 2e ligue, Franches-Montagnes II en seizièmes et Meyrin en huitièmes, le club de hockey sur glace de la Métropole horlogère affrontera la première équipe de Franches-Montagnes en quart de finale. La rencontre entre les Abeilles et les Jurassiens, pensionnaire de MyHockey League (troisième division), est agendée le mercredi 13 novembre à Saignelégier. Les autres affiches mettront aux prises les GCK Lions à Sierre, Coire en découdra avec Winterthour et enfin Lyss accueillera Bâle. /dpi