Le HC Uni « n’a rien à perdre » face à Sierre

Sur la glace, Eric Lamoureux ne se fait pas trop d’illusion : « On va essayer de faire le mieux possible, on a toujours une chance de gagner. Au foot on voit ça souvent, une équipe de troisième ou deuxième division qui arrive à accrocher une équipe de professionnels. Au hockey, c’est un peu plus compliqué. » Reste que ce match de Coupe va être vécu comme une fête par les Neuchâtelois, et pas seulement car il se déroule en même temps que la Fête des vendanges.