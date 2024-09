Evguenï Chiriayev : « On sait comment ils jouent »

Et pourquoi pas la passe de quatre ? Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Viège ce samedi soir à 19h00 en Swiss League de hockey sur glace. Le HCC a entamé la saison par trois victoires en trois matches et il se positionne déjà en tête du classement, faisant honneur à son statut de champion en titre. Le public des Mélèzes attend – bien évidemment – que l’équipe de Louis Matte poursuive sur cette bonne lancée. Le coach québécois ne s’attend toutefois pas à passer une soirée tranquille. Le jeu très fermé et peu spectaculaire prôné par le coach des Hauts-Valaisans, Heinz Ehlers, peut vous empoisonner la vie.

Evguenï Chiriayev en sait quelque chose. L’attaquant chaux-de-fonnier avait porté durant les trois dernières saisons le chandail viégeois et il connaît parfaitement le style « Heinz Ehlers » : « C’est un système très connu et on sait comment ils jouent. Il n’y a pas réellement de surprise. Les joueurs misent sur les contres. »

Par rapport à la saison dernière, Evguenï Chiriayev parle également d’une équipe viégeoise rajeunie, « avec moins d’expérience, mais sans doute plus d’énergie. ».