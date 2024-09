Jaison Dubois : « On a transpiré tout l’été pour voir du monde remplir les Mélèzes ! »

Avec le retour de Jaison Dubois et Evgenï Schiriaev, ainsi que la signature de l’ancien junior Noam Micheletti, il n’a échappé à personne que le renfort déniché cet été par Loïc Burkhalter possède un fort accent chaux-de-fonnier ! « A égalité (de valeur), on va toujours prendre un Chaux-de-Fonnier, mais il y a des aléas (et ce n’est pas toujours possible) », explique le directeur technique Loïc Burkhalter.