Le HCC de retour sur les patins

Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ont rechaussé les patins. Ils ont officiellement repris l’entraînement sur glace lundi matin à la patinoire des Mélèzes en perspective de la nouvelle saison de Swiss League de hockey sur glace.

Le mercato a été marqué par les retours de deux anciens juniors du club, Evgueni Chiriaev et Jaison Dubois, par le transfert définitif du Jurassien Steven Macquat et aussi l’engagement d’un nouveau mercenaire canadien de 28 ans, Steven Owre. Mais surtout, par rapport à la saison dernière, l’ossature de l’équipe reste identique. Il n’y a eu aucun changement majeur et c’est précieux pour le coach : « C’est un peu plus facile, parce qu’au niveau de la structure de jeu, tout le monde en possède un peu les bases. C’est sûr qu’il faut en répéter tout de même les principes », nous a confié Louis Matte.