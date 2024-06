Steven Macquat complète l’effectif du HCC

Le HC La Chaux-deFonds signe Steven Macquat pour un an. Le club l’annonce lundi dans un communiqué. L’attaquant a joué aux Mélèzes, en licence B, en fin de saison 2023-2024, où il a décroché le titre de champion de Swiss League de hockey sur glace. Formé au HC Lausanne, le joueur jurassien a participé à des rencontres internationales en tant que juniors et a évolué au sein du HC Ajoie entre 2016 et 2023. Avec les Abeilles, Steven Macquat a disputé 18 matches et totalisé 12 points. Ce transfert marque le dernier mouvement avant le coup d’envoi de la saison 2024-2025. /comm-fba