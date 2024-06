Thibault Fatton veut « se relancer »

Une saine concurrence

S’il entend toujours trouver une place de numéro 1, Thibault Fatton devra se démarquer des deux autres portiers lausannois : le jeune espoir de 19 ans, Antoine Keller et la révélation de l’année dernière, le portier de 21 ans, Kevin Pasche. Et si ce n’est pas gagné d’avance, Thibault Fatton y voit du positif : « On a les trois des objectifs assez élevés donc on va bien se pousser. »