Une Suisse confiante avant son quart

L’équipe de Suisse face à ses vieux démons au Championnat du monde de hockey sur glace. Elle affronte en quart de final l’Allemagne à Ostrava ce jeudi, sur le coup de 16h20. Un adversaire qui ne lui convient pas forcément. La Nati a déjà été éliminée par cette équipe, notamment en 2021 et 2023, au stade des quarts de finale. Et depuis 2019, elle n'a plus atteint le dernier carré de la compétition. C’est donc un plafond de verre que doit briser la Suisse.

Jérémie Pignard, journaliste qui suit l’équipe de Suisse en République tchèque, a expliqué jeudi dans La Matinale, que la Nati s’est beaucoup rassurée durant la phase de groupe. « Elle a pu rivaliser avec les meilleures nations du monde, notamment le Canada contre qui elle a perdu seulement d’une courte tête. Elle a battu la Finlande qu’elle n’avait plus battue depuis un an et la République tchèque, chez elle, après prolongation. »