Zurich et Zoug gagnent les « finalissima » de hockey à Fleurier

Les « finalissima » des play-off chez les hockeyeurs de moins de 17 ans et de moins de 20 ans avaient une nouvelle fois lieu à Fleurier, sous la forme de deux « best of 2 ». Les U17 de Zurich ont battu deux fois les joueurs issus de Langnau. Quant aux U20 de Zoug, battus samedi par Bienne, ils ont pris leur revanche ce dimanche avant de s'imposer en prolongations pour remporter le titre.

Des centaines de spectateurs ont assisté à chacun des quatre matches. Ils étaient 877 dans les gradins pour la dernière rencontre du week-end au programme. /comm-vco