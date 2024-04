Une fois encore, les « finalissima » des championnats de Suisse des hockeyeurs de moins de 17 ans et de moins de 20 ans ont lieu à Fleurier. Un événement qui a attiré plus de 300 spectateurs à chacun des deux matches, ce samedi dans la patinoire vallonnière. Les U17 de Zurich ont d'abord battu Langnau 4-2, avant que les U20 de Bienne s'imposent 3-0 contre Zoug. Les revanches sont programmées ce dimanche à 11h30 et 16h15. /vco