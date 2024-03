L’effervescence gagne gentiment les Mélèzes

Jessie Robert fait partie de ces innombrables personnes qui gravitent autour du club. Des dévoués et passionnés qui œuvrent pour la plupart dans l’ombre, mais dont l’engagement est indispensable au bon fonctionnement du club et des matches. Sous les ordres de Jessie Robert, une équipe d’une dizaine de personnes, dont le cahier des tâches est multiple. Être aux petits soins des arbitres, préparer l’entrée des joueurs, animer les pauses ou encore assurer en bonne et due forme la remise des prix aux meilleurs joueurs une fois le match terminé. Un travail minutieux, minuté qui demande coordination, rigueur et organisation. Et mardi soir s’ajoute peut-être une remise de coupe et de médailles avec un protocole de la Ligue qui tient en cinq pages et qu’il faut respecter à la lettre. C’est peu dire que Jessie Robert l’a lu et relu. « Cette cérémonie doit être préparée dans l’ombre pour ne pas apporter un stress supplémentaire aux joueurs. Ils ne doivent rien voir en sortant des vestiaires ou durant les pauses ».