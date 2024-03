Le grand soir est arrivé pour le HCC !

Long chemin parcouru

Avant cette finale, Olivier Calame se dit « enthousiaste » et souligne « l’exploit » qu’a réalisé le HCC en retrouvant une place en finale une année après son titre. Et ce, « malgré un nombre incalculable de blessés », explique le président. Mais l’appétit vient en mangeant, malgré ce beau parcours, Olivier Calame et le HC La Chaux-de-Fonds en veulent encore davantage : « Maintenant, pour que la saison soit réussie, il faut qu’on ait le titre. Ce n’était pas gagné d’avance, mais maintenant qu’on touche le Graal du bout des doigts, on ne va pas se gêner de tout faire pour remporter un deuxième titre ».