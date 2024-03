Bousculé, le HC La Chaux-de-Fonds entame toutefois sa finale du bon pied

Ce fut dur, mais le HC La Chaux-de-Fonds a assuré l’essentiel. Dimanche soir dans des Mélèzes à guichets fermés, le club de hockey sur glace de la Métropole horlogère s’est adjugé l’acte I de la finale des play-off de Swiss League. La troupe de Louis Matte a battu non sans peine les GCK Lions 6-3 et mène 1-0 dans cette série.







Et Andersons fit chavirer les Mélèzes

On joue la 57e minute de jeu, le HCC est tenu en échec 3-3 par une équipe zurichoise qui fait plus que se défendre. Avec un homme de plus sur la glace, la troupe de Louis Matte se lance à corps perdu à l’assaut de la cage adverse pour éviter des prolongations de tous les dangers, à raison ! Opportuniste, Toms Andersons propulse un rebond au fond des filets et fait entrer cet acte I dans une autre dimension. Derrière, Stefan Rüegsegger (59e) et Julien Privet, dans la cage vide (60e) ont donné au score des allures de correction. « C’était un match compliqué pour nous. Il fallait qu’on se remette dans le rythme », reconnait le double buteur Julien Privet. Le HCC a donc assuré l’essentiel, mais devra se méfier de lionceaux qui jouent sans complexes.