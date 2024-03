Le HCC face aux GCK Lions en finale

La revanche entre le HC La Chaux-de-Fonds et Olten n’aura pas lieu. Les Soleurois ont été éliminés de la course au titre hier soir en s’inclinant 5-4 face aux GCK Lions lors de l’ultime acte décisif des demi-finales des play-off de Swiss League de hockey sur glace vendredi. Olten perd ainsi cette série 4-3 et se retrouve en vacances, une année après avoir affronté les Abeilles en finale.





Surprise zurichoise

Ce sont donc les GCK Lions qui feront face au HC La Chaux-de-Fonds dès dimanche en finale des play-off cette saison. Une affiche assez inattendue entre le champion en titre et une équipe zurichoise 4e de la saison régulière.





Ajoie et Kloten sauvés

À noter encore que cette qualification des Zurichois fait les affaires d’Ajoie et de Kloten. En effet, La Chaux-de-Fonds et les GCK Lions n’ayant pas obtenu leur licence pour briguer une promotion, la série de play-out entre les deux équipes de l’élite est annulée et leur place en National League est assurée la saison prochaine. /gjo