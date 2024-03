Le HC La Chaux-de-Fonds est prêt pour sa finale

Une semaine à meubler

Les Abeilles sont, depuis une semaine, assurées de disputer la finale après avoir plié leur série au tour précédent contre Viège 4-0. Suite aux jours de récupérations, il a fallu garder du rythme et occuper les joueurs avant l’échéance de dimanche. « On a fait beaucoup de situations de matches. On a beaucoup patiné, augmenté le volume et surtout fait beaucoup de duels. Le but était de garder tout le monde dans la perspective des play-off », détaille Louis Matte. Le Québécois affirme encore que malgré des petits bobos, son effectif sera à « 90-95% le même que lors de la demi-finale contre Viège ».

Plutôt lions ou souris ?

Louis Matte et toute son équipe auront les yeux rivés vendredi sur l’acte VI décisif de la demi-finale entre Olten et les GCK Lions. Le gagnant de ce duel sera opposé dès dimanche au HCC. Alors, a-t-on une préférence entre Zurichois et Soleurois du côté des Abeilles ? « C’est la question qui tue qui est posée depuis 48h. Ma réponse est non ! Olten et les GCK ont des avantages et des désavantages. Peu importe l’adversaire, on doit trouver le moyen de gagner cette finale », déclare le coach. /dpi