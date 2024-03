Evgenï Chiriaev : « Le HCC reste mon club de cœur »

Evgenï Chiriaev a grandi à La Chaux-de-Fonds. Il apprécie revenir aux Mélèzes,explique-t-il. « C’est rigolo parce que tout le monde suit toujours le HCC. Ça fait plaisir aussi parce qu’il y a vraiment beaucoup de monde et une belle ambiance actuellement », souligne l’attaquant de Viège. « Je mentirais si je disais que ça ne fait pas envie de revenir », confie Evgenï Chiriaev.





Une opposition de style

Ce mardi, au-delà du plaisir d’Evgenï Chiriaev de retrouver les Mélèzes, c’est surtout une opposition de style que le public verra à nouveau sur la glace. La troupe de Louis Matte a fait la différence dimanche à Viège, grâce notamment à son jeu rapide. Du côté Valaisans, le système de l’entraîneur Heinz Ehlers est plutôt défensif... un peu « à l’ancienne ». Mais pas pour autant un système révolu, estime Evgenï Chiriaev. « Chaux-de-Fonds c’est très rapide, donc on leur laisse les extérieurs et ensuite c’est à nous de nous regrouper au centre », analyse l’attaquant. Et le HCC, c’est aussi un style de jeu très différent de celui de Bâle, adversaire des Haut-Valaisans en quart de finale. « Avec Bâle c’était vraiment coups de canne, coups vicieux, c’était vraiment dur. Là avec Chaux-de-Fonds, c’est plus du hockey-patinage », explique Evgenï Chiriaev.