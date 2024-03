Les joueurs de Louis Matte savaient que le déplacement de dimanche après-midi en Haut-Valais pour y affronter Viège n'allaient pas être une journée au vert. Le HCC a donc pris cette partie très au sérieux et il a admirablement battu Viège 3-1 à la Lonza Arena et remporter un second point dans sa série de demi-finale de play-off de Swiss League. Les Abeilles font le break et mènent désormais 2-0 la série. Développement suit. /ftr-dje