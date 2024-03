HCC contre Viège : une opposition de style

Louis Matte n’a pas souhaité dévoiler ses batteries en perspective de cette série de play-off, au meilleur des sept, contre Viège. Le coach québécois sait en revanche qu’il sera privé d’un défenseur qui lui a apporté de précieux services alors que cela n’était pas prévu en début de saison : prêté en licence B, Arno Nussbaumer est retourné à Zoug. Il aura disputé 39 matches du championnat avec le HCC, comptabilisant 4 buts et 20 passes décisives : « C’est sûr que pour nous, c’est une grosse perte », souligne Louis Matte. « Mais on était préparé à cette éventualité et c’est pour ça qu’on a tourné nos défenseurs en quart de finale. On a alterné les présences de Loïc In-Albon, Sandis Smons et Lucas Matewa pour qu’ils arrivent au top maintenant ».