Une victoire après-coup pour le HCC

Un retournement de situation pour le HC La Chaux-de-Fonds, en quart de finale des play-offs de Swiss League de hockey sur glace. Après avoir perdu le dernier match contre Winterthour 4-0, le club se retrouve dans la position du gagnant après une décision de Swiss ice hockey, la fédération suisse de hockey sur glace, tombée mercredi soir. Winterthour a enfreint les règles en matière de licence B. Lors de l'acte IV de cette série, le club zurichois a aligné Mats Alge, un joueur prêté par Rapperswil, alors qu’il n'était pas autorisé à jouer ce match avec la formation de Swiss League.





Winterthour ne fera pas recours

Ainsi, ce sont donc les Abeilles qui remportent l’enjeu 5-0. Le HCC mène dès lors 3-1 dans cette série au meilleur des sept matches. De plus, la décision de la Ligue est définitive. Le HC La Chaux-de-Fonds nous informe jeudi que Winterthour a d'ores et déjà annoncé ne pas vouloir faire usage du recours possible jusqu'à ce jeudi. /jhi