Dominic Forget n’a pas oublié La Chaux-de-Fonds

Il aura 43 ans le 3 mars prochain, Dominic Forget. Mais le hockeyeur canadien n’a aucune intention de raccrocher les patins après cette saison de Swiss League, sa 17e en deuxième division suisse. « Ca fait trois ans que je signe des contrats d’un an. Je n’ai plus la même vitesse ou la même fougue, mais avec l’expérience, j’arrive à aider l’équipe dans certaines phases de jeu. Et tant que j’aurai du plaisir et un rôle assez important, je vais continuer. »