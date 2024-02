Changement de costume : le HCC est en mode play-off

Winterthour n’a pas décroché son ticket pour les play-off par hasard. Après un bon début de saison, le club zurichois a toutefois marqué le pas et il a dû attendre la dernière journée de la saison régulière pour être assuré de sa qualification après avoir justement battu le HCC en prolongations. Emmenés par le solide gardien Rémo Meyer et un mercenaire performant, le Canadien Joshua Lawrence troisième compteur de la ligue, Winterthour a des qualités à faire valoir : « C’est une équipe qui n’est peut-être pas autant forte qu’Olten », analyse le défenseur Sandis Smons. « Mais elle a le mérite de travailler et de forcer le jeu sans trop se préoccuper de la technique ».