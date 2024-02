Steven Macquat n’exclut pas de poursuivre sa carrière en Swiss League

Steven Macquat est conscient que son aventure avec le HC Ajoie est peut-être terminée. « Je me suis préparé à cette éventualité », lâche-t-il. Pour lui, son nouveau statut en Swiss League est un rôle qu’il n’avait jamais vraiment eu dans sa carrière. « On se prouve à soi-même et à l’équipe qu’on est capable de produire offensivement. Je savais que je pouvais le faire, mais il fallait que toutes les étoiles soient alignées », sourit-il. Cette configuration lui convient bien d’ailleurs. « J’ai gentiment envie d’avoir des responsabilités dans une équipe et comme pour l’instant, je n’ai pas de débouché en National League, je pense que ça va se profiler en Swiss League », ajoute encore l’attaquant. /clo-lge