Le HCC sur la lancée de la saison précédente ?

Place aux play-off a-t-on envie de dire maintenant. Le HCC sera-t-il à même de défendre son titre ? Il a perdu ses trois derniers matches de la saison régulière. Ce n’est pas nécessairement rassurant. Anthony Huguenin ne s'en émeut pas : « Faut oublier ça, on prend deux trois jours de congé. On va revenir pour les play-off et on sera prêt »