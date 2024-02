Objectif finale pour la NHA

Si ce week-end de compétition est une belle vitrine pour le club neuchâtelois, elle l’est aussi pour le hockey féminin. L’exemple même est l’adversaire de la NHA de samedi, Zoug. Fraîchement créée, cette équipe a été directement intégrée en deuxième division et peut compter sur un très gros budget : quelque 1,2 million de francs. Les dirigeants sont allés chercher des joueuses à gauche et à droite et Yan Gigon n’hésite pas à qualifier Zoug d’une des plus grosses équipes du pays. Pour l’entraîneur neuchâtelois, c’est la preuve que le hockey féminin va de l’avant en Suisse avec une professionnalisation de la discipline. « Je parlerais plutôt d’un semi-professionnalisme. Toutes nos joueuses, à part les étrangères, travaillent ou étudient », explique Yan Gigon. Mais le coach de la NHA reconnaît que ça évolue, notamment au niveau de l’argent qui entre dans le hockey féminin actuellement. « On est, je pense, l’équipe, avec Lugano, à avoir les deux plus petits budgets. Et ce qui est sympa, c’est que Lugano se retrouve aussi dans le Final Four. On voit que ce n’est pas qu’une histoire d’argent », se réjouit-il. Effectivement alors que Zoug affiche un budget d’environ 1,2 million de francs, celui de la Neuchâtel Hockey Academy est de 200 à 250'000 francs.