Le HC Le Locle relégué

La pilule est amère pour les joueurs du HC Le Locle. Dans le tour intermédiaire inférieur de 2e ligue de hockey sur glace, les joueurs de la Mère Commune n’échappent pas à la relégation. Mercredi soir, à la Patinoire du Communal, devant 121 spectateurs, ils se sont inclinés 3-1 face à Neuchâtel Young Sprinters. Une défaite qui les condamne à la dernière place de ce tour intermédiaire et à la culbute immédiate dans la catégorie inférieure. Les orange et noir étaient en meilleure position que leurs adversaires : ils pouvaient se permettre de perdre en prolongation ou aux tirs au but.

C’est pourtant les Loclois qui ont ouvert le score à la huitième minute, grâce à Christophe Kaufmann. Par la suite, les trois buts de Young Sprinters ont été marqués par Lucas Weibel et Sven Evard par deux fois. /jhi