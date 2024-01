Fleurier devra batailler jusqu’au bout, le HC Uni rate sa générale

Des défaites aux conséquences diverses samedi pour les clubs neuchâtelois de 1re ligue de hockey sur glace. Le CP Fleurier a été croqué en terres vaudoises par Forward Morges 6-1. La messe était dite après 30 minutes déjà lorsque les Vaudois menaient 4-0. Pour espérer se maintenir directement, les Chats devaient l’emporter et espérer une défaite de Tramelan. Aucune des conditions n’a été réunie, car les Tramelots se sont imposés 4-2 contre la Vallée de Joux.







Dernière ratée pour Neuchâtel

Fleurier glisse même au dernier rang du classement, dépassé par Unterseen-Interlaken. Les Bernois ont surpris le HC Université Neuchâtel 3-2 après les tirs au but. Aucun Neuchâtelois n’a marqué dans la séance de pénalty alors que deux Bernois ont trouvé le chemin des filets. Cette défaite n’a pas d’incidence pour la troupe d’Eric Lamoureux, assurée de terminer huitième du classement. En play-off, le HC Uni défiera le leader de la saison régulière Wiki-Münsingen.







Tour de la peur pour Fleurier

Pour sa première saison en 1re ligue, Fleurier va donc devoir se sauver à la dure. Pour y arriver, les Chats vont disputer un mini championnat contre trois autres équipes : Argovia Stars, Unterseen-Interlaken et Delémont. Chaque équipe jouera deux fois contre l’autre et les deux derniers seront relégués. Le début de ce tour de relégation est programmé dès le week-end du 10 et 11 février. /dpi