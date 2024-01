Bastien Pouilly : « Le HCC gagne avec la manière »

Ils viennent chercher du temps de jeu aux Mélèzes. Le HCC La Chaux-de-Fonds se déplace à Viège, ce mardi en Swiss League de hockey sur glace. Pour pallier les absences d’une kyrielle de blessés, l’entraîneur Louis Matte s’appuiera à nouveau sur plusieurs joueurs mis à disposition par d’autres clubs en licence B. Ce sera ainsi le cas des trois éléments prêtés par le HC Ajoie : Steven Macquat, Gilian Kohler et Bastien Pouilly. Âgé de 27 ans, Bastien Pouilly a déjà disputé trois piges avec le HCC cette saison. Il devrait porter le chandail chaux-de-fonnier au moins jusqu’à la fin de cette semaine : « Pour le temps de jeu, c’est clair que c’est toujours bénéfique pour moi. Je suis déjà venu ici la saison dernière. C’est toujours un plaisir pour moi ». Ce pur produit du hockey jurassien sait qu’il peut en tout temps être rappelé par le HC Ajoie. Mais pour l’instant, il savoure son bonheur de fêter des victoires : « Au HCA, cela fait deux trois ans que l’objectif est de se sauver. Le HCC, c’est une équipe qui gagne et même plutôt avec la manière. C’est bien plus facile de s’intégrer ».