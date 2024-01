Temps de jeu précieux pour Louis Robin au HCC

Le va-et-vient est incessant au sein de l’effectif du HC La Chaux-de-Fonds. Louis Matte doit composer avec un groupe décimé par les blessures. L’infirmerie est pleine !

Par rapport à la rencontre de samedi, l’entraîneur du HCC enregistrera toutefois les retours de deux défenseurs, Lucas Matewa et Arnaud Jaquet, ce mardi soir pour le déplacement à Sierre, en Swiss League de hockey sur glace. La participation du nouvel étranger, le Canadien Allan Mc Shane, demeure encore incertaine.

Les joueurs prêtés en Licence B, eux, peuvent toujours être rappelés en dernière minute par le club auquel ils appartiennent. Louis Robin en est parfaitement conscient, lui qui a porté pour la première fois le chandail chaux-de-fonnier samedi aux Mélèzes.

Cet attaquant nord-vaudois, qui vient d’avoir 21 ans, est prêté par Zoug. Il a fait ses premières armes de hockeyeur au CP Yverdon. Il a passé par les juniors de Lausanne et de Zoug avant d’évoluer durant deux ans outre-Atlantique en QMJHL, la Ligue juniors majeur du Québéc : « C’était franchement une superbe expérience. On est pour la première fois loin de sa famille et on grandit non pas seulement en tant que joueur de hockey, mais aussi en tant qu’humain ».