La 95e Coupe Spengler dans le viseur

Davos veut mettre fin à l'attente

L’attente est plus grande encore pour l’hôte du tournoi. Le HC Davos talonne le Team Canada avec 15 sacres. Son dernier titre remonte toutefois à 2011. Le capitaine davosien Andres Ambühl a vécu les victoires en 2004 et 2006. « C’est évidemment un tournoi très important pour nous. Nous n’avons pas réussi à remporter le tournoi ces dernières années mais je ne crois pas qu’il y ait de pression à avoir », nous a indiqué l’attaquant qui s’apprête à disputer sa 15e Coupe Spengler. « C’est sûr que dans ce genre de compétition, on veut toujours gagner. On a un grand objectif en tête et on espère le réaliser cette année », lance Andres Ambühl.

La 95e édition de la Coupe Spengler démarre ce mardi. Ambri affronte le Dynamo Pardubice à 14h10, alors que Frölunda défiera le Team Canada à 20h15. Davos fera son entrée en lice mercredi soir. /msc-nmy