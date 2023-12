Cinq prolongations de contrat au HC La Chaux-de-Fonds

Le visage du HC La Chaux-de-Fonds version 2024-2025 prend de plus en plus définitivement forme. Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce cinq prolongations de contrat. Quatre défenseurs s'engagent jusqu'en 2025: Sandis Smons, Damian Gehringer, Darren Boss et Arnaud Jaquet, qui vivra donc une quinzième saison du côté des Mélèzes. L'attaquant Stefan Rüegsegger s'est lui lié aux Abeilles jusqu'en 2026.

Pour la saison prochaine, en comptant le retour au bercail de Jaison Dubois, le HCC compte déjà 16 joueurs sous contrat. /comm-vco