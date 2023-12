Loïc In-Albon sur la touche au HCC

Une tuile supplémentaire pour le HC La Chaux-de-Fonds en Swiss League de hockey sur glace et plus particulièrement pour l’un de ses joueurs : Loïc In-Albon sera absent de quatre à six semaines. Il souffre d’un genou a indiqué le directeur sportif du club Loïc Burkhalter.

Loïc In-Albon s’est blessé mardi lors du match contre Viège à la suite d’un contact fortuit avec un adversaire. Il avait dû quitter la glace prématurément. C'est déjà sa seconde blessure de l'exercice : après un très bon début de championnat - il avait porté le maillot de top score - le Valaisan avait été touché à la main.

Loïc In-Albon sera en principe apte à rejouer pour les play-off. /mne