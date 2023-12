National League : dossier du HCC refusé

Le HC La Chaux-de-Fonds ne peut pas viser la promotion en National League. La Commission des licences a refusé d’octroyer le droit de passer en 1re division au champion de Swiss League en titre, selon le communiqué du HCC de ce mercredi. Une nouvelle accueillie « avec regret », par la holding du club.

Selon le communiqué, « l’augmentation du capital-actions validée lors de l’assemblée générale de juin dernier et qui aurait permis d’augmenter les fonds propres n’a pas pu être effectuée en 2023 à la suite du retard pris par la validation du crédit de réalisation pour la nouvelle patinoire ». De plus, la National League a récemment durci ses critères et pour qu’un club de Swiss League puisse être promu, il doit respecter intégralement les dispositions en matière d’infrastructure, de sécurité et de rentabilité. Le HCC rappelle donc que de nouvelles infrastructures sont vitales afin de lui permettre de respecter les critères de promotion. Le Conseil d’administration du HC La Chaux-de-Fonds indique qu’il se veut confiant pour l’avenir, ainsi que dans les instances politiques, afin de permettre au club de passer prochainement dans une nouvelle dimension. Il ajoute que cette décision ne remet pas en cause sa stratégie 2025, ni les ambitions sportives du club qui vise un 2e titre consécutif en Swiss League, même si aucune promotion n'en découle. /comm-lgn