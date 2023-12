Le rêve de gosse de Théo Rochette

Théo Rochette a toujours les yeux braqués sur l’Amérique du Nord. Après avoir donné ses premiers coups de patin au HC Uni Neuchâtel, ce hockeyeur de 21 ans a prolongé la semaine dernière son contrat pour les deux prochaines saisons avec le Lausanne Hockey Club, soit jusqu’au terme de l’exercice 2025 – 2026. Théo Rochette évolue depuis le début de cet exercice avec le LHC. Et, ce n’est pas une surprise, il figure parmi les meilleurs compteurs suisses de l’équipe vaudoise avec 17 points d’inscrits en 29 matches. Auparavant, Théo Rochette s’était fait connaître outre-Atlantique au sein de la réputée ligue junior majeur du Québec (LHJMQ) où il a passé pas moins de cinq ans.





Le pays de son père

Théo Rochette rêve de retourner jouer au Canada, dans le pays d’origine de son père, l’ancien arbitre professionnel Stéphane Rochette. Son objectif est de rejoindre la NHL, la prestigieuse Ligue professionnelle nord-américaine. Il n’y est pas encore certes, et dans l’immédiat, il savoure aussi son plaisir d’évoluer à Lausanne : « L’organisation me fait confiance. C’est une organisation dans laquelle j’ai joué en juniors. Je connais la ville et je connaissais déjà un peu les gars de l’équipe ».