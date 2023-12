Le CP Fleurier battu par Forward Morges et... Thomas Déruns

La presse vaudoise l'avait annoncé: en raison d'une réorganisation du staff technique de Forward Morges dans lequel il était assistant, Thomas Déruns allait faire son retour sur la glace à Fleurier samedi soir, en 1re Ligue, quatrième division du hockey suisse, six ans après la retraite sportive du Chaux-de-Fonnier aux plus de 600 matches de National League.

Thomas Déruns, 41 ans, a bel et bien joué au Centre de sports de glace. Il n'a pas marqué, mais son équipe s'est imposée 3-2 contre les Chats. Les Neuchâtelois ont fait la course en tête grâce à des réussites de Victor Gudel et Nigel Tissot, mais ils ont cédé dans le troisième tiers-temps en encaissant deux buts.





Le HC Uni est cinquième

Le HC Université Neuchâtel a dominé Unterseen-Interlaken 5-2 malgré un premier tiers-temps accroché (2-2). Les Neuchâtelois se sont imposés grâce notamment à un doublé de Lucas Boehlen et occupent la cinquième place provisoire du classement du groupe ouest de 1re Ligue, avec 18 points en 12 matches. Le CP Fleurier est avant-dernier avec 9 unités en 11 parties. /vco