Toms Andersons: oh capitaine, mon capitaine!

On dirait bien que le HC La Chaux-de-Fonds a retrouvé son attaque en or de la saison dernière ! On ne va pas crier victoire trop tôt, mais le champion en titre de Swiss League, quatrième du classement actuel de deuxième division, a inscrit 23 buts lors de ses quatre dernières sorties. De quoi envisager la seconde partie de saison avec un certain enthousiasme.

Un joueur personnifie à merveille cette renaissance offensive : Toms Andersons. En bon capitaine, le joueur letton à licence suisse, qui a fêté ses 30 ans le 25 novembre avec un triplé contre Viège aux Mélèzes, montre la voie : il ne cesse de marquer depuis quatre matches. Auteur de sept buts et neuf points durant cette période faste, le MVP et meilleur pointeur de la saison dernière s'est replacé au cinquième rang des compteurs de Swiss League.

« Le début de saison a été très difficile pour moi et pour l’équipe. Donc, ça fait du bien de marquer et d’être de retour sur la bonne voie. Pour moi, la saison dernière a été très longue. Et comme tout marchait à la perfection, ce sera d’autant plus dur de faire aussi bien cette année », prévient l'ailier.