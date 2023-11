Léonardo Fuhrer, l’ancien Chaux-de-Fonnier devenu leader à Martigny

Le HC La Chaux-de-Fonds a l’occasion de confirmer. Après leur large victoire samedi contre Viège, les hockeyeurs chaux-de-fonniers se frottent à une autre équipe valaisanne ce mardi soir en Swiss League : ils vont affronter Martigny. Dès 20h, ils retrouveront sur la glace plusieurs anciens du HC La Chaux-de-Fonds. Parmi eux, Léonardo Fuhrer. Il a rejoint le Valais cet été après avoir fêté le titre avec les Abeilles. L’attaquant vit un début de saison faste sous le chandail de Martigny. Il comptabilise 14 goals et 10 assists en 24 rencontres et est actuellement top-scorer de son équipe. « Après une saison magique avec le HCC, les sentiments étaient un peu bouleversés quand j’ai su que je ne restais plus à La Chaux-de-Fonds, raconte Léonardo Fuhrer. Martigny m’a appelé avec un plan qui m’intéressait beaucoup ». Un plan qui faisait de lui le nouveau leader de l’équipe néo-promue.