Le public du HCC invité à voter

Le public de la patinoire des Mélèzes appelé à voter. Au terme de chaque rencontre disputée à la patinoire des Mélèzes, depuis le début de cette saison, les spectateurs du HC La Chaux-de-Fonds peuvent élire leur meilleur joueur du match via leur téléphone portable. En accord avec la direction commerciale du HCC, une startup neuchâteloise a développé une application particulière à cet effet. Le joueur qui a obtenu le plus de votes se voit décerner un trophée virtuel : « Un joueur qui gagne son trophée peut très simplement le partager sur les réseaux sociaux. Cela lui offre de la visibilité », expose Michaël Rohrer co-fondateur de la startup AwArt, à l’origine du projet. « Les réseaux sociaux prennent de plus en plus d’importance auprès des sportifs professionnels ».