Le HC Uni remporte le match des mal classés, le CP Fleurier s’enfonce

Un peu d’air pour le HC Uni en 1re Ligue de hockey sur glace. Les joueurs d’Eric Lamoureux ont dominé 2-1 Forward Morges samedi soir aux patinoires du Littoral. Les trois réussites de cette partie sont tombées dans le dernier tiers temps. Fabio Papina (49e) et Kevin Marion (53e) ont permis aux Neuchâtelois de prendre les commandes, avant la réduction du score vaudoise en toute fin de rencontre.

Les Aigles se hissent à la 9e place du classement, et prennent quatre longueurs d’avance sur leur adversaire du jour.





Ça ne veut toujours pas pour Fleurier

À Belleroche, le CP Fleurier a lui concédé une sixième défaite de rang. Le néo-promu s’est incliné 2-1 face à Tramelan, non sans avoir ouvert la marque dans cette partie. Sandy Dubois avait permis aux Chats de mener au score dès la 8e minute de jeu. Mais les Requins ont égalisé un peu plus de deux minutes plus tard en supériorité numérique, avant de passer l’épaule en fin de deuxième période.

Le compteur du CP Fleurier reste bloqué à trois unités, synonymes de dernière place au classement. /lre