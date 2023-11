Une « journée du hockey » pour attirer de nouvelles recrues

La popularité du hockey sur glace à La Chaux-de-Fonds…

« On accueille quelques potentiels nouveaux joueurs, y a beaucoup d’enfants qui viennent simplement par curiosité. La présence de joueurs professionnels de la première équipe, ça attire du monde » explique Lionel Richard. Le gérant du HCC Academy ne cache pas que le récent titre du HC La Chaux-de-Fonds permet d’accueillir de nombreux nouveaux jeunes. « On surfe sur cette vague, on ne l’a jamais caché ». Lionel Richard détaille que les entrainements des plus jeunes ont repris en octobre avec 40 enfants. C’est le double par rapport à la même période l’an dernier. « Et ça pourrait encore augmenter jusqu’à 60 enfants d’ici janvier… »