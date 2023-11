Nouvelles défaites des clubs neuchâtelois de 1re ligue

Soirée infructueuse pour les clubs neuchâtelois alignés en 1re ligue de hockey sur glace. Samedi, le HC Université Neuchâtel a perdu 5-3 lors de son déplacement à Adelboden, alors que le CP Fleurier a manqué la victoire face à Sion devant son public, en s’inclinant 5-4.





Chassé-croisé fatal à Fleurier

La partie avait pourtant bien commencé pour les Chats, qui ont ouvert le score à la 6e minute par Kevin Fleuty. L’égalisation valaisanne est tombée quelques minutes plus tard, avant un nouveau but fleurisan de Kenny Camarda en fin de premier tiers-temps. Mais Sion a su faire la différence dans le tiers médian, en inscrivant trois réussites contre une seule (Florent Marthaler) pour les Vallonniers. Chaque équipe a encore inscrit un but dans la période finale. Le dernier goal marqué par le Fleurisan Sandy Dubois à la 53e n'aura pas permis de retourner la situation.





Le HC Uni craque sur la fin

De son côté, le HC Uni est tombé dans le dernier tiers face à Adelboden. Les Neuchâtelois ont encaissé le premier but à la 19e, avant de réagir par deux fois dans le tiers médian, coup sur coup par Elie Berret et Charles Rodondi. Mais les hommes d’Eric Lamoureux ont ensuite encaissé trois goals dans le dernier tiers. Si la sortie de leur gardien leur a permis de revenir au score 4-3 à la 59e minute (Noa Gaschen), l’ultime réussite bernoise inscrite à la dernière seconde de jeu dans la cage vide scella la partie.

Au classement du groupe ouest de 1re ligue, le HC Université Neuchâtel est dixième avec six points. Le CP Fleurier prend la place de lanterne rouge avec trois points. /swe