Auguste Impose impatient de retrouver les Mélèzes

C’est le retour d’un enfant du pays mardi soir à la patinoire des Mélèzes : Auguste Impose figure dans l’effectif des Bellinzona Rockets qui défie le HC La Chaux-de-Fonds, en Swiss League de hockey sur glace. Âgé de 26 ans, le natif des Ponts-de-Martel avait évolué avec les juniors du HCC avant de rejoindre Genève Servette alors qu’il avait à peine 15 ans. Auguste Impose n’a jamais vraiment réussi à percer en National League. Il semblait même avoir tiré un trait sur le hockey. Il a toutefois rechaussé ses patins en ligues amateurs, avec le HC Uni Neuchâtel tout d’abord et le HC Franches-Montagnes ensuite. Trois ans après une ultime expérience avec Sierre, Auguste Impose a retrouvé la Ligue nationale. Il a signé un contrat professionnel d’une année au sein des Bellinzona Rockets : « Cela s’est fait rapidement au début du mois de septembre. Je ne m’y attendais pas. Quand j’avais repris le hockey il y a deux ans, je m’étais fixé deux ans pour rejoindre le monde pro. Et maintenant, je suis là et je prends beaucoup de plaisir », précise l'intéressé.