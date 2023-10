Un Fan's club officiel pour le HCC

Plus de 4'000 spectateurs avaient garni les gradins des Mélèzes dimanche pour la venue d’Olten ! Combien seront-ils ce vendredi soir 27 octobre lors de la rencontre qui oppose le HC La Chaux-de-Fonds au HC Thurgovie, en Swiss League de hockey sur glace ? Les Ultras seront bien sûr présents pour mettre de l’ambiance et encourager le reste du public à donner de la voix. Ils seront pour le moins accompagnés par les membres du Fan’s club Ice Bee : cette nouvelle association de supporters est née en début d’exercice sur la lancée de l’engouement engendré par le titre de champion. Elle dispose de statuts ad hoc et vise aussi à aider financièrement le club par différentes actions : « Notre but principal est de récolter des fonds pour le club. Et à partir du moment où il y a une question d’argent, c’est important d’avoir quelque chose d’officiel », précise Anne Rollat, co-présidente du Fan’s club Ice Bee.