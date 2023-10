Il était attendu depuis le début de la saison, Sondre Olden est de retour. L’attaquant norvégien du HC La Chaux-de-Fonds est remis de sa fracture au pied contractée à quelques jours de la reprise du championnat. Le mercenaire des Abeilles effectuera ses premiers coups de patin de la saison samedi face à Bâle en Swiss League de hockey sur glace. Une échéance que le principal intéressé attend avec impatience, même s’il n’a pu participer à un seul entraînement complet. « J’ai vraiment envie d’aider l’équipe. En ce moment, on n’arrive pas assez à marquer. Il faut mettre plus de pucks vers les buts, shooter et shooter encore », note le Norvégien.