Samedi à oublier pour le HC Uni et Fleurier

Pas de points ce samedi pour les formations neuchâteloises de 1re ligue de hockey sur glace. Les deux clubs se sont inclinés lors de leur rencontre respective.

En déplacement à Sion, le HC Université Neuchâtel s’est incliné 4-2. Les Neuchâtelois ont pourtant tenu tête aux Valaisans, dans les deux premiers tiers. Le premier but est tombé à la 5e minute pour le HCV Sion, avant une réussite neuchâteloise deux minutes plus tard par Tristan Buthey. C’est dans la dernière manche que la partie a basculé en faveur des Sédunois, et le but de Sacha Barraud à la 56e n’a pas changé le résultat.







Festival de buts à Fleurier

À domicile, le CP Fleurier a souffert contre le HC Prilly Black Panthers. Le premier but vaudois est tombé à la 11e minute. Le match s’est ensuite cristallisé et tout s’est joué dans les six dernières minutes de la partie. Prilly a d’abord marqué deux réussites à la 55e puis à la 56e. Les Fleurisans ont ensuite profité de la sortie de leur gardien pour inscrire leur seul goal de la rencontre, par Quentin Pecaut. Juste avant que les Vaudois n’enchainent encore avec deux buts dans les deux dernières minutes de jeu. /swe