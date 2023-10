Objectif play-off pour le HC Uni, maintien pour le CP Fleurier

Un derby cantonal qui ne manquera pas de pimenter la 1re ligue de hockey sur glace. Le HC Université Neuchâtel et le CP Fleurier évoluent désormais dans la même catégorie de jeu, après la promotion de l’équipe vallonnière. Et hasard du calendrier, les Aigles et les Chats s’affrontent d’entrée à l’occasion de la reprise du championnat mercredi soir à 20h15 aux patinoires du Littoral.







Pérenniser le CP Fleurier en 1re ligue

L’entraîneur du CP Fleurier, Nicolas Motreff, et ses joueurs sont « impatients et excités » de relever ce nouveau challenge en 1re ligue. Le club du Vallon s’est bien renforcé avec l’arrivée de huit joueurs, dont cinq éléments du HC St-Imier, « qui ont tous déjà évolué dans cette catégorie de jeu ». L’objectif premier, « c’est le maintien », souligne Nicolas Motreff et « pérenniser le CP Fleurier en 1re ligue ».