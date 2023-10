Le 16 mars 2008, le HC La Chaux-de-Fonds renversait Lausanne

Gary Sheehan et Steve Pochon se retrouvent donc aujourd'hui à la tête de Franches-Montagnes. Cette formation compte beaucoup de joueurs formés à La Chaux-de-Fonds. Le staff a la volonté d’amener plus de professionnalisme chez leurs joueurs de MyHockey League. Même s’il faut aussi savoir relâcher la bride. «Gary a l’habitude du professionnalisme et dans le monde amateur, on est à des kilomètres de tout ça», illustre Steve Pochon, qui entraînait Saint-Imier en première ligue la saison dernière.