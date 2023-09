Ambitions en hausse pour la Neuchâtel Hockey Academy

Les play-off en ligne de mire pour la Neuchâtel Hockey Academy. L’équipe de Yan Gigon reprend le championnat de Women’s League dimanche après-midi sur la glace de Langenthal. Après avoir manqué les séries finales la saison dernière, l’équipe du Littoral espère bien accéder aux play-off cette année. Pour y parvenir, les Hirondelles accueillent trois nouvelles mercenaires : l’Américaine Truax Madison et les Canadiennes Lilla Carpenter-Boesch et Kristen Guerreiro. Cette dernière arrive de Montréal, après une escale d’une saison à Budapest. Elle se réjouit de relever ce nouveau défi : « je suis excitée que la saison commence et j’ai hâte de pouvoir aider les jeunes joueuses », explique la défenseuse.