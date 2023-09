HCC : Olden et Smons blessés, Andersons capitaine

Sondre Olden et Sandis Smons sur la touche. Le HC La Chaux-de-Fonds ne pourra pas compter sur ses deux attaquants pour les premières semaines de la saison de Swiss League de hockey sur glace qui commence ce vendredi. Le club des Mélèzes annonce mardi matin que l’attaquant norvégien souffre d’une fracture au pied et « devrait être éloigné de la glace pour une durée d’un mois ». De son côté, Sandis Smons, attaquant d’origine lettone, est toujours blessé à une cheville et doit encore patienter « plusieurs semaines », avant de rechausser les patins.





Nouvel homme fort dans le vestiaire

À trois jours de la reprise du championnat, le HC La Chaux-de-Fonds annonce également que Toms Andersons, élu meilleur joueur de la saison 2022/2023, sera le capitaine de l’équipe pour l’exercice à venir. Il sera assisté par son compère d’attaque Oliver Achermann et par le défenseur Anthony Huguenin. /comm-gjo