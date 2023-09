Le HCC domine le HC Sierre pour son dernier match amical

Une victoire pour le dernier match amical : le HCC s’est imposé 3-2 vendredi soir face au HC Sierre dans le cadre de la phase de préparation en vue de la reprise du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Devant un peu plus de 700 spectateurs à Graben, les Chaux-de-Fonniers Toms Andersons et Yves Stoffel ont ouvert le score dans le premier tiers-temps. Mathieu Vouillamoz a réduit la marque dans le deuxième tiers avant qu’Oliver Achermann n’inscrive le troisième but chaux-de-fonnier. Le HC Sierre est revenu à 3-2 dans le 3e tiers-temps avec Dominik Volejnicek.

Le championnat de Swiss League reprend vendredi 15 septembre à La Chaux-de-Fonds. Le HCC attend le néo-promu Martigny. /aju