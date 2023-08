HCC : « entre les juniors et l’élite, l’écart est énorme »

Une affiche de prestige aux Mélèzes. Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit le vice-champion de Suisse en titre, le HC Bienne, vendredi soir en match amical. À cette occasion, le club de la Métropole horlogère va dévoiler l’ensemble de ses équipes au public, y compris celles des dames et des juniors. Ces jeunes hockeyeurs en herbe qui rêvent, un jour, d’avoir leur chance avec la première équipe. C’est le cas de Tom Nappiot. Cet attaquant de 18 ans a rejoint l’effectif de Louis Matte pour disputer ces matches amicaux aux côtés des derniers champions de Swiss League. Habituellement engagé avec les moins de 20 ans du HCC, il veut profiter au maximum de cette opportunité, même si cela implique une certaine pression. « On n’a pas trop le droit à l’erreur, surtout quand on est jeune. Il faut donner notre maximum, mais sans trop en faire », estime Tom Nappiot